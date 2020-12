Serge Ekué, le nouveau président de la BOAD «aborde sa feuille de route» avec Ouattara - adakar.com

Serge Ekué, le nouveau président de la BOAD «aborde sa feuille de route» avec Ouattara Publié le lundi 7 decembre 2020

Serge Ekué a été reçu lundi en audience au palais d`Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara

Le nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement ( BOAD), Serge Ekué a été reçu lundi en audience au palais d'Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara avec qui il dit avoir « abordé sa feuille de route ».



« (...) J'ai pu échanger également avec le chef de l'Etat sur des sujets plus personnels. Il s'agit pour moi de bien cadrer la feuille de route. Il s'agit de faire en sorte que la BOAD et la République de Côte d'Ivoire, nous soyons parfaitement synchronisés. Donc, c'est cett feuille de route que j'ai souhaité aborder avec le président Ouattara », a déclaré M. Ekué à la presse à l'issue de cette rencontre.



Par ailleurs, le nouveau patron de la BOAD dit avoir félicité M. Ouattara pour sa réélection à la présidentielle du 31 octobre dernier et a indiqué avoir abordé aussi avec ce dernier, plusieurs autres sujets de développement dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'agriculture , etc.



« J'ai également remercié le chef de l'Etat d'avoir soutenu ma candidature à la présidence de la BOAD. Je ressors de cette audience heureux et confiant du soutien que le président Ouattara a bien voulu m'accorder », a conclu M. Ekué. Âgé de 54 ans, M. Serge Ekué a été nommé à la présidence de la BOAD le 18 août dernier et a officiellement pris fonction au siège de l'institution à Lomé au Togo le 28 août dernier.



