Pour la «stabilité du pays» : Landing contre un 3ème mandat - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour la «stabilité du pays» : Landing contre un 3ème mandat Publié le lundi 7 decembre 2020 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

L’ancien ministre Landing Savané

Tweet

Le leader d’Aj/Authentique est contre un 3ème mandat du président de la République. Landing Savané souhaite deux mandats pour la stabilité du pays.



La question ne peut échapper à personne. Selon emedia.sn, le leader d’And jëf/Pads-Authen­tique a lui aussi plongé sur la question du 3ème mandat. Un allié du Président Macky Sall qui ne recule pas. Landing Savané estime que le principe, c’est deux mandats. Pour la stabilité du pays, il pense qu’ils suffisent au chef de l’Etat. «Des révisions constitutionnelles qui peuvent faciliter la remise en question de la comptabilité des mandats, ça ce sont des tours politiques de politiciens qui sont compliqués et difficiles à anticiper. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais notre position de principe est que deux mandats doivent être la tendance. C’est ça qu’il faudrait faire pour la stabilité du pays et le renforcement de la démocratie», a-t-il déclaré samedi, lors d’une rencontre avec la presse.

Un avis qui semble avoir fait mal à certains responsables du parti au pouvoir. Parmi eux, l’Apériste de Dakar Plateau. «Nous pensons que Landing Savané est dépassé par la politique et ses positions ne riment plus avec l’actualité. Car évoquer un troisième mandat du président de la République en ces temps où l’urgence est ailleurs, c’est méconnaître les exigences et préoccupations des Sénégalais», a déclaré le directeur général du Cices sur senego.com. Avant d’ajouter à l’endroit du vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) : «Etre dans la mouvance présidentielle et parler ainsi, cela n’honore pas le leader d’Aj qui est un parti dans lequel j’ai été formé et que j’ai quitté en 2007 pour rejoindre l’Apr comme membre fondateur. Les enjeux du moment sont économiques, sociaux et sécuritaires ; d’où la nécessité de former un bloc autour du chef de l’Etat pour un Sénégal meilleur, et de surcroît quand on est membre de la mouvance présidentielle. Et non s’attarder sur la question inutile du troisième mandat.»