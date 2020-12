Maradona : pourquoi le partage de l’héritage de l’icône du football pourrait être compliqué - adakar.com

Le footballeur Diego Maradona est mort à l`âge de 60 ans

Les avocats s'attendent à un processus truffé de querelles familiales, de tests ADN et de revendications opportunistes. Le partage de l'héritage aux ayants droits sera très compliqué selon les spécialistes.



Un portefeuille de propriétés, des droits d'image lucratifs et un char amphibie du Belarus. Ce ne sont là que quelques exemples de la fortune de Diego Maradona. L'icône du football argentin est mort à 60 ans la semaine dernière, laissant derrière lui un héritage financier compliqué qui fait écho à sa vie personnelle parfois troublée.Depuis la mort de Maradona, les spéculations sur sa fortune et sur les héritiers ayant droit à une part de celle-ci se sont multipliées.Maradona avait une grande famille, avec au moins huit enfants, suite à des décennies de relations amoureuses avec six femmes différentes. Son héritage devrait être divisé à parts égales entre ces enfants.Mais en l'absence de testament, les experts juridiques et les journalistes argentins affirment que le partage de l'héritage sera loin d'être simple.Ils s'attendent à une longue bataille judiciaire, marquée par des conflits familiaux, des tests ADN et des revendications opportunistes de paternité, alors que les avocats se démènent pour calculer la valeur réelle de la succession de Feu Diego Armando Maradona.