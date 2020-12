Rencontre Khalifa et Macky: Taxawu Senegaal dément Souleymane Jules Diop - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rencontre Khalifa et Macky: Taxawu Senegaal dément Souleymane Jules Diop Publié le lundi 7 decembre 2020 | senego.com

© Autre presse par DR

Liste commune pour le HCCT dans le département de Dakar : Khalifa Sall refuse de remorquer le pouvoir

Tweet

Taxawu Senegaal, par la voix de Moussa Taye, porte-parole de l’ancien maire de Dakar dément fermement les propos de Souleymane Jules Diop faisant croire à des rencontres entre Khalifa Ababacar Sall et le président Macky Sall. Ces allégations mensongères ne reposent sur aucun fondement.



Moussa Taye dément Jules Diop



Ce dimanche, sur les ondes de la Rfm, Souleymane Jules Diop, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué permanent du Sénégal auprès de l’Unesco a révélé que Khalifa Sall a été échanger et discuter avec le Président Macky Sall. Une révélation que le porte-parole du leader de Taxawou Dakar n’a pas tardé à démentir. D’après lui, la dernière rencontre entre le Président Sall et l’ancien maire de Dakar date de février 2020 et en plein jour, dans le cadre de la riposte contre le coronavirus.



Taxawu Senegaal défie Souleymane Jules Diop



“Taxawu Senegaal défie Souleymane Jules Diop qui, manifestement renoue avec sa propension naturelle à mentir pour exister, de prouver la date et l’heure auxquelles les deux hommes se seraient rencontrés. En dehors de l’audience du 24 mars 2020 au Palais de la République retransmise par les chaînes de télévisions et de radios, il n’y a aucune rencontre officielle encore moins secrète, ni diurne ni nocturne entre les deux hommes“, lit-on dans un communiqué transmis à Senego.



De la manipulation…



“Taxawu Senegaal, qui s’inscrit dans une opposition ferme et responsable, appelle ses militants, sympathisants et au delà, le peuple sénégalais à n’accorder aucun crédit à cette manipulation comme ils n’accordent aucune crédibilité à cet homme habitué à l’affabulation et aux mensonges“, poursuit ledit communiqué.