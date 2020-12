Dame Diop : “200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail n’ont pas de compétence…” - adakar.com

Dame Diop : "200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas de compétence…" Publié le lundi 7 decembre 2020 | senego.com

© aDakar.com par DR

Dame Diop, Ex directeur général de Dakar Dem Dikk

Pour faire face à la politique de l’emploi, le président de la République, Macky Sall avait avancé en conseil des ministres de créer une nouvelle structure consultative pour l’emploi des jeunes. Sur ce, pour apporter une solution au problème de l’emploi des jeunes, le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, Dame Diop, compte jouer sa partition. Devant l’hémicycle, il a fait savoir que beaucoup de jeunes ont des diplômes, mais n’ont pas de qualification.



Dame Diop fait peur



“La structuration de notre pays demande d’autres typologies. La qualification n’est pas encore au rendez-vous. 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail n’ont pas de compétence ni de qualificatif. il y a 1,5 million de jeunes qui ne sont pas à l’école et qui n’ont pas de métier. Nous axons nos financements sur ces jeunes en leur donnant une qualification. Nous avons prévu d’enrôler 30 000 apprentis dans l’apprentissage”, a révélé le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, lors du vote de son projet de budget 2021.