2 milliards en faux billets: Les suspects passent aux aveux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie 2 milliards en faux billets: Les suspects passent aux aveux Publié le lundi 7 decembre 2020 | Rewmi

© Autre presse par DR

Faux billets: 53 millions saisis à Saly

Tweet

Les personnes mises en cause dans l’affaire de faux monnayage d’un montant de 2 milliards Fcfa font des aveux détonants. Fatou Seck, commerçante domiciliée à Touba, confie : « (…) Ill y avait 2 milliards. Je jouais le rôle d’intermédiaire, mon cousin Mame Dame Mbacké est le principal instigateur. C’est lui qui détenait les faux billets de banque de couleur noire. On s’était donné rendez-vous à Dakar à Ouakam.»



Modou Touré né en 1984 à Kaolack, sur qui le sac contenant les faux billets a été trouvé, sert une version incroyable. « J’avais ramassé le sac contenant les faux billets sur un chantier du Ter pendant le couvre-feu. J’ai tout gardé jusqu’au 27 novembre 2020, quand j’ai été contacté par Ibrahima Diakhaté. C’est ainsi que j’ai amené les quatre paquets avant d’être interpellé.



Modou Amar Ndiaye, né en 1992 à Dakar, assure : « J’ai juste mis en contact Fatou Seck et Ibrahima Diakhaté. Je voulais juste gagner un peu d’argent. »



Le Mbacké-Mbacké, Saliou Mbacké, lui, a juré qu’il ne faisait qu’accompagner et protéger sa cousine Fatou Seck, même s’il était au courait de tout.



Modou Diop confie qu’il n’était qu’un intermédiaire et simplement mis en rapport Fatou Seck avec le détenteur de la machine.