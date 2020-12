Le cannabis n’est plus une drogue à risque - adakar.com

Le cannabis n'est plus une drogue à risque Publié le lundi 7 decembre 2020

La Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND) a adopté un certain nombre de décisions qui ont entraîné des changements dans la manière dont le cannabis est réglementé au niveau international, y compris son reclassement hors de la catégorie des drogues les plus dangereuses.



Les 53 États membres de la CND ont voté pour retirer le cannabis des listes de contrôle les plus strictes- où il a figuré pendant 59 ans – qui décourageaient même son utilisation à des fins médicales.



Avec un vote historique de 27 voix pour, 25 contre et une abstention, la CND a ouvert la voie à la reconnaissance du potentiel médicinal et thérapeutique de cette drogue récréative couramment utilisée mais encore largement illégale.



De plus, selon les informations, la décision pourrait également conduire à des recherches scientifiques supplémentaires sur les propriétés médicinales de la plante, annoncées depuis longtemps, et agir comme un catalyseur pour que les pays légalisent la drogue à usage médical et reconsidèrent les lois sur son usage récréatif.