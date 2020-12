Evolution du coronavirus en Afrique - adakar.com

Evolution du coronavirus en Afrique Publié le lundi 7 decembre 2020 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par DR

Des graffitis pour lutter contre le Coronavirus

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution de la Covid-19 sur le continent.



NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS : 54

NOMBRE DE CAS RECENSÉS : 2.259.746

NOMBRE DE DÉCÈS : 53.893



Afrique du Sud : Cas (814.565) – Guérisons (744.780) - Décès (22.206)



La nation arc-en-ciel annonce 4116 nouveaux cas ce dimanche et 139 décès.



Algérie : Cas (88.252) – Guérisons (57.146) – Décès (2516)



Alger recense 750 cas ce dimanche et 15 morts.



Angola : Cas (15.536) – Guérisons (8335) – Décès (354)



Ce dimanche, Luanda ne rapporte aucun cas.



Bénin : Cas (3055) – Guérisons (2907) – Décès (44)



Dans l’ex-Dahomey, on ne décompte pas de cas ce dimanche.



Botswana : Cas (11.531) – Guérisons (8978) - Décès (34)



Dans ce pays de l’Afrique australe, 789 cas ont été rapportés.



Burkina Faso : Cas (3156) – Guérisons (2697) - Décès (68)



Au pays des hommes intègres, on dénombre 65 cas supplémentaires.



Burundi : Cas (694) – Guérisons (575) - Décès (1)



Ce pays ne recense pas d’infections.



Cabo Verde : Cas (11.036) – Guérisons (10.541) – Décès (109)



Dans cet archipel, 40 cas ont été confirmés ce dimanche et un mort.



Cameroun : Cas (24.752) – Guérisons (23.344) - Décès (443)



Au pays de Paul Biya, on ne mentionne pas de nouveaux cas.



Centrafrique : Cas (4922) – Guérisons (1924) – Décès (63)



En République centrafricaine, déclare 4 cas ce dimanche.



Comores : Cas (616) – Guérisons (600) – Décès (7)



Les îles Comores ne recense pas de cas ce dimanche.



Congo : Cas (5774) – Guérisons (4988) – Décès (94)



Ce pays de l’Afrique centrale n’indique pas d’infections.



Côte d’Ivoire : Cas (21.485) - Guérisons (21.109) - Décès (132)



44 cas de Covid-19 notés ce dimanche.



Djibouti : Cas (5701) – Guérisons (5593) - Décès (61)



Aujourd’hui, 9 cas ont été constatés.



Egypte : Cas (118.014) - Guérisons (103.324) - Décès (6750)



Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, 431 cas ont été déclarés ce samedi et 18 décès.



Erythrée : Cas (632) – Guérisons (508) - Décès (0)



Ce pays de la corne de l’Afrique ne confirme pas de cas ce dimanche.



Eswatini : Cas (6501) – Guérisons (6090) – Décès (122)



L’ex-Swaziland rapporte 6 infections aujourd’hui.



Ethiopie : Cas (113.295) – Guérisons (80831) – Décès (1747)



Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), note 555 cas et 2 morts.



Gabon : Cas (9254) – Guérisons (9106) – Décès (60)



Dans le pays d’Ali Bongo, 15 cas ont été recensés aujourd’hui.



Gambie : Cas (3770) – Guérisons (3615) – Décès (123)



Ce pays enclavé décompte 2 cas ce dimanche.



Ghana : Cas (52.198) – Guérisons (51.019) - Décès (325)



Accra déclare 102 cas ce dimanche.



Guinée : Cas (13.233) – Guérisons (12.355) – Décès (76)



Conakry n’annonce pas de contaminations.



Guinée-Bissau : Cas (2441) – Guérisons (2327) – Décès (44)



Ce pays lusophone ne confirme pas d’infection ce dimanche.



Guinée équatoriale : Cas (5159) – Guérisons (5023) – Décès (85)



Malabo n’annonce rien ce dimanche.



Kenya : Cas (88.380) – Guérisons (68.929) – Décès (1526)



Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué 396 contaminations et 8 décès.



Lesotho : Cas (2150) – Guérisons (1278) – Décès (44)



Dans cet Etat enclavé, aucun cas n’a été répertorié.



Liberia : Cas (1676) – Guérisons (1358) – Décès (83)



Monrovia ne rapporte pas de cas ce dimanche.



Libye : Cas (86.580) – Guérisons (56.702) - Décès (1231)



Tripoli annonce 1051 cas aujourd’hui et 12 décès.



Madagascar : Cas (17.513) – Guérisons (16.927) – Décès (255)



Dans la Grande île, on n’annonce rien ce dimanche.



Malawi : Cas (6051) – Guérisons (5476) - Décès (185)



Ce dimanche, 2 cas ont été rapportés dans ce pays.



Mali : Cas (5062) – Guérisons (3334) – Décès (164)



Ce pays ouest-africain recense 582 infections ce jour et un décès.



Maroc : Cas (379.657) – Guérisons (331.301) - Décès (6245)



Ce dimanche, 2919 personnes ont contracté le virus dans le Royaume. Et 61 patients sont morts.



Maurice : Cas (508) – Guérisons (465) - Décès (10)



A l’île Maurice, aucun cas n’a été détecté ce jour.



Mauritanie : Cas (9516) – Guérisons (7849) – Décès (188)



La République islamique déclare 157 cas ce dimanche et 4 décès.



Mozambique : Cas (16.244) – Guérisons (14.416) - Décès (133)



Maputo constate aujourd’hui 111 cas.



Namibie : Cas (15.078) – Guérisons (13.939) - Décès (152)



Cet Etat dénombre 128 cas ce dimanche.



Niger : Cas (1789) – Guérisons (1237) - Décès (77)



Niamey déclare 67 cas ce jour.



Nigeria : Cas (68.937) – Guérisons (64.650) - Décès (1180)



Dans ce grand pays de l’Afrique de l’ouest, 310 cas ont été signalés ce jour et trois décès.



Ouganda : Cas (22.499) – Guérisons (9175) – Décès (206)



Kampala annonce 311 cas ce dimanche.



RD Congo : Cas (13.413) – Guérisons (11.857) – Décès (342)



Kinshasa n’annonce pas de cas aujourd’hui.



Rwanda : Cas (6129) – Guérisons (5696) – Décès (51)



Le pays de Paul Kagamé déclare 45 cas aujourd’hui.



Sao Tomé-et-Principe : Cas (999) – Guérisons (937) - Décès (17)



Ce pays insulaire du Golfe de Guinée ne recense pas de cas ce jour.



Sénégal : Cas (16.477) – Guérisons (15.776) - Décès (338)



Ce samedi, le Sénégal a réalisé 925 tests dont 80 sont positifs. Il s’agit de 34 cas contacts suivis et de 46 cas issus de la transmission communautaire.



Seychelles : Cas (184) – Guérisons (168) – Décès (0)



Ce pays ne dénombre pas de cas ce dimanche.



Sierra Leone : Cas (2426) – Guérisons (1846) - Décès (74)



Cette nation anglophone annonce 6 infections ce dimanche.



Somalie : Cas (4525) – Guérisons (3480) – Décès (121)



Les autorités sanitaires n’ont pas déclaré de cas ce dimanche.



Soudan : Cas (19.196) – Guérisons (10.942) – Décès (1290)



Khartoum n’annonce rien aujourd’hui.



Soudan du Sud : Cas (3166) – Guérisons (2977) - Décès (62)



Le dernier Etat africain indépendant indique 12 contaminations.



Tanzanie : Cas (509) – Guérisons (183) – Décès (21)



Ce pays n’annonce rien depuis plusieurs mois.



Tchad : Cas (1725) – Guérisons (1564) – Décès (102)



Dans cet Etat dirigé par Idriss Déby, 3 cas ont été signalés.



Togo : Cas (3085) – Guérisons (2624) – Décès (65)



Les autorités sanitaires indiquent 34 cas positifs ce dimanche.



Tunisie : Cas (104.002) – Guérisons (76.441) – Décès (3561)



Tunis annonce 1011 cas pour aujourd’hui et 35 décès.



Zambie : Cas (17.916) – Guérisons (17.173) – Décès (364)



Lusaka rapporte 18 contaminations.



Zimbabwe : Cas (10.718) – Guérisons (8880) – Décès (291)



Dans ce pays de l’Afrique australe, on dénombre 101 nouveaux porteurs du virus et 10 décès.