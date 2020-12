Après leur terrible confrontation : Moustapha Cissé fait la paix avec Yakham Mbaye et retrouve Macky Sall. - adakar.com

Après leur terrible confrontation : Moustapha Cissé fait la paix avec Yakham Mbaye et retrouve Macky Sall. Publié le lundi 7 decembre 2020

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô

Ils sont spéciaux les gens de l'Apr, le parti au pouvoir ! Qui aurait crû qu'après l'épique confrontation verbale entre le député Moustapha Cissé Lô et le Directeur général du quotidien gouvernemental Le Soleil, de décembre 2019 à juin dernier, les deux tireurs d'élite de Macky Sall allaient se retrouver et faire la paix ? Presque personne !



Moustpaha Cissé Lô exclu de l'Apr après que ses bordées d'injures à l'endroit de Yakham Mbaye contenues dans des fichiers audio ont été rendues publiques, le Président de la République et du parti au pouvoir l'avait fait exclure. Avant de le retrouver, hier.



Et ce n'est pas la seule retrouvaille. Car, depuis quelques jours, Yakham Mbaye et Moustapha Cissé Lô ont rebâti leur complicité d'antan dans un parti où leur confrontation avait surpris plus d'un. Nous apprenons qu'à plusieurs reprises, ils ont beaucoup échangé.



Décidément, on est dans le temps des réconciliations spectaculaires et déroutantes...