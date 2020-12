Audience Khalifa Sall – Macky Sall : Démenti, Souleymane Jules Diop contre-attaque - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Audience Khalifa Sall – Macky Sall : Démenti, Souleymane Jules Diop contre-attaque Publié le lundi 7 decembre 2020 | senenews.com

© Autre presse par DR

Souleymane Jules Diop, secrétaire d`État en charge des Sénégalais de l`extérieur

Tweet

Souleymane Jules Diop, acte 3. Le président de la République, Macky Sall rencontre ses opposants. Y compris ceux qui disent qu’ils ne veulent pas le voir. “Par exemple, Khalifa Sall. Oui ils se sont rencontrés. Afin il est allé le trouver. Ils se sont parlés, ils ont échangé“. C’est par ces propos que Souleymane Jules Diop a annoncé une rencontre entre Macky Sall et Khalifa Sall. Déclaration très vite démentie.



Démontant ces propos, Moussa Taye, proche de l’ex maire de Dakar souligne que « Taxawau Senegaal dément fermement les propos de Souleymane Jules Diop faisant croire à des rencontres entre Khalifa Ababacar Sall et le président Macky Sall. Ces allégations mensongères et ne reposent sur aucun fondement ».



Mais pour Souleymane Jules Diop, « rien de surprenant » ! « Le démenti ne me surprend pas, annonce d’emblée Souleymane Jules Diop. Je ne veux pas faire dans la polémique. Les Sénégalais sauront le vrai du faux prochainement. Ceux qui démentent ne peuvent que démentir mes propos. Khalifa Sall et moi savons », termine-t-il.