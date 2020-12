80 nouvelles contaminations au Covid-19, même tendance à la hausse - adakar.com

Santé 80 nouvelles contaminations au Covid-19, même tendance à la hausse Publié le dimanche 6 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Tests positifs au coronavirus

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé dimanche que 80 nouvelles contaminations au coronavirus avaient été enregistrées au cours des dernières 24 heures, un nombre en légère baisse par rapport aux 100 nouveaux cas de la veille, mais qui confirme la dynamique haussière de la pandémie dont la deuxième vague est redoutée par les autorités.



Sur les 927 derniers tests virologiques réalisés, 80 cas positifs ont été enregistrés, correspondant à un taux de positivité de 8,65 %, a indiqué le directeur de la Prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Aucun cas importé n’a été enregistré, contre 34 cas contacts et 46 nouveaux cas relevant de la contamination dite communautaire, a précisé docteur Mamadou Ndiaye dans son point quotidien sur la maladie.



Les cas de contamination communautaire ont été répertoriés principalement à Dakar (Plateau, Guédiawaye, Point E, Maristes, Sacré-Cœur 3, Yoff, Colobane, Fann, Fass, Liberté 2, 4 et 5), Mamelles, Mbao, Mermoz, Ngor, Ouakam, Ouest-Foire, Pikine, Rufisque, Zone B).



Le reste des contaminations communautaires a été enregistré à Fatick, Mbour, Louga, Saint-Louis, Touba, Ziguinchor, selon le directeur de la Prévention.



El Hadj Mamadou Ndiaye signale par ailleurs que 45 patients ont été déclarés guéris, contre un décès enregistré samedi et 8 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



Il en ressort que 16477 cas positifs au coronavirus ont été officiellement enregistrés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays le 2 mars dernier, pour 15776 patients guéris, 338 décédés et 362 patients sous traitement.



