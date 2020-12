La ZLECA inaugure une nouvelle ère de progrès en Afrique, selon le président de l’Union africaine - adakar.com

La ZLECA inaugure une nouvelle ère de progrès en Afrique, selon le président de l'Union africaine Publié le dimanche 6 decembre 2020 | Xinhua

L'accord relatif à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) a marqué le début d'une nouvelle ère de progrès, a déclaré samedi le président de l'Union africaine (UA), Cyril Ramaphosa.



"Le début des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECA, le 1er janvier, est l'une des étapes les plus importantes du projet d'intégration continentale", a-t-il déclaré lors du 13e sommet extraordinaire de l'UA, au cours duquel les dirigeants se sont réunis virtuellement pour discuter de la ZLECA et des conflits entre autres questions.



M. Ramaphosa a appelé le secteur privé à s'impliquer dans ce projet en investissant dans les ressources financières et le développement des infrastructures.



Il a dit que l'accord commercial, qui est un signe que le continent est prêt à prendre en charge son développement, modifiera le commerce au sein du continent et le rendra plus attractif en tant que destination d'investissement.



"La ZLECA va stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l'industrialisation et la compétitivité et contribuer à la création d'emplois, et va déclencher des chaînes de valeur régionales qui faciliteront l'intégration significative de l'Afrique dans l'économie mondiale", a-t-il noté.



M. Ramaphosa a déclaré que la ZLECA favoriserait le multilatéralisme.



"Dans le contexte de l'évolution mondiale du commerce, y compris les menaces qui pèsent sur le système multilatéral, la zone de libre-échange d'Afrique est plus essentielle que jamais", a-t-il déclaré.



Il a ajouté que l'accord commercial devrait également être utilisé pour renforcer l'autonomie des femmes et pour accroître l'accès des femmes aux opportunités commerciales.