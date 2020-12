Le Sénégal, un «eldorado» sanitaire régional pour les ressortissants de pays voisinss - adakar.com

Le Sénégal, un «eldorado» sanitaire régional pour les ressortissants de pays voisinss Publié le dimanche 6 decembre 2020 | RFI

Avec un plateau sanitaire plus développé que dans les pays voisins, le Sénégal voit affluer Bissau-Guinéens, Guinéens ou encore Gambiens en quête de soins. Grâce à de meilleurs équipements et un nombre de spécialistes plus importants, les hôpitaux casamançais reçoivent tous les jours des ressortissants de la sous-région venus pour des opérations ou de simples consultations.