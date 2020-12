Des perturbations et plusieurs arrestations après l’interdiction de la marche des pêcheurs - adakar.com

News Société Article Société Des perturbations et plusieurs arrestations après l’interdiction de la marche des pêcheurs Publié le samedi 5 decembre 2020 | pressafrik.com

© aDakar.com par DR

Des marches de protestation au Sénégal

Les pêcheurs n’ont pas pu marcher ce vendredi dans la capitale sénégalaise pour dénoncer le renouvellement de l’accord l’Etat du Sénégal et l’Union européenne permettant à trois pays de cette dernière de pêcher jusqu’à 50 mille tonnes de poissons dans les eaux pendant les cinq prochaines années.



L’interdiction de la manifestation par le préfet de Dakar pour cause de Covid-19 a occasionné des troubles dans certains coins de Dakar. Notamment à Soumbédioune où des groupes de pêcheurs mécontents ont bloqués la circulation à l’entrée du tunnel.



Au centre-ville, quatre membres du mouvement Noo Lank ont été arrêtés. Ils étaient venus déposer une autre lettre d'information pour une marche la semaine prochaine. Ce après avoir accusé réception de l’arrêté préfectoral interdisant la manifestation qu’ils avaient prévue aux côtés de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS).



Les membres de Noo Lank arrêtés sont Pape Abdoulaye Touré, Fallou, Thierno et Malick Biaye. Ils ont été conduits au commissariat de Dakar Plateau. Guy Marius Sagna a exigé leur libération.