Coronavirus: La tendance à la hausse se poursuit avec 100 nouvelles contaminations Publié le samedi 5 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Tests positifs au coronavirus

La tendance à la hausse des nouvelles contaminations au COVID-19, observée depuis quelques semaines, se poursuit avec 100 nouveaux cas positifs annoncés samedi par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Selon le directeur de la Prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, sur 1224 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, 100 se sont révélés positifs, dont 29 cas contacts déjà suivis par les services sanitaires et 71 cas relevant de la contamination dite communautaire.



Ces cas dont l’origine de la contamination reste inconnue, ont été enregistrés aussi bien à Dakar (Guédiawaye, Fann, Bel-Air, Sacré-Cœur, Dakar-Plateau, Bourguiba, Soprim, Colobane, Médina, Mbao, Diamalaye, Diamniadio, Liberté 4, Pikine, Rufisque, Sangalkam, etc.) que dans les régions, à Mbour, Podor, Thiès, Touba.



Il y a aussi Saint-Louis, Mékhé, Richard-Toll, Kaolack, Matam, Ourossogui, a indiqué le directeur de la Prévention, avant de signaler que 24 patients ont été déclarés guéris, contre 1 décès et 8 cas graves pris en charge par les services sanitaires compétents.



Au total, 16.397 cas de COVID-19 ont été enregistrés au Sénégal depuis le 2 mars, date d’apparition de la maladie dans le pays, pour 15.731 patients guéris et 337 décédés, ce qu’il reste 328 malades sous traitement, selon le directeur de la Prévention.



