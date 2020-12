Le Musée du football portera le nom de Pape Bouba Diop (Macky Sall) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Le Musée du football portera le nom de Pape Bouba Diop (Macky Sall) Publié le samedi 5 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par LM

Un hommage à Papa Bouba Diop en présence du chef de l`État

Dakar, le 4 décembre 2020 - Le président de la République Macky Sall a rendu un hommage appuyé à l`ancien international de football Papa Bouba Diop, décédé dimanche, au cours d`une cérémonie l`AIBD. Tweet

Le futur Musée national du football portera le nom du défunt footballeur Papa Bouba Diop, a annoncé, vendredi, le président Macky Sall.



La décision de baptiser le Musée national du football du Stade du Sénégal en construction à Diamniadio, dans le département de Rufisque, a été annoncé par le chef de l’Etat lors de l’hommage national rendu à Pape Bouba Diop, décédé dimanche en France à l’âge de 42 ans.



‘’Pour honorer ta mémoire, j’ai décidé de t’élever à titre posthume au Grade d’Officier de l’Ordre national du Lion. Je vais aussi offrir ton nom au musée du football qui sera érigé au Stade du Sénégal à Diamniadio’’, a notamment déclaré le chef de l’Etat.



Macky Sall avait auparavant élevé Bouba Diop au titre de Grand officier dans l’Ordre national du Lion, la plus haute distinction jamais décernée à un sportif au Sénégal.



L’ancien coéquipier du défunt, El Hadji Diouf, un membre de sa famille, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor ont tour à tour pris la parole lors de cette cérémonie.



L’auteur du but victorieux du Sénégal en match d’ouverture de la Coupe du Monde 2022 face à la France, sera inhumé dans sa ville natale de Rufisque ce samedi.



AT/AKS