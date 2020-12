Les obsèques de Pape Bouba Diop à la Une de la presse sénégalaise - adakar.com

Les obsèques de Pape Bouba Diop à la Une de la presse sénégalaise Publié le samedi 5 decembre 2020 | Agence de Presse Africaine

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce samedi à APA, sont largement sur la cérémonie d’hommage national rendue à Pape Bouba Diop.



« Adieu Gainde » titre le Sud Quotidien et Le Soleil. Les deux quotidiens historiques ont choisi la sobriété pour parler de la cérémonie nationale d’hommage à Pape Bouba Diop.



Durant cette cérémonie présidée par Macky Sall a l’aéroport Blaise Diagne, Pape Bouba Diop a été élevé par le chef de l’Etat « au rang de Dignité du Grand Officier de l’Ordre National du Lion » informe Sud Quotidien. Macky Sall a décidé de donner le nom du futur « Musée du football qui sera érigé à Diamniadio dans le grand Stade du Sénégal à Pape Bouba Diop » renchérit Le Soleil.



Adieu de la nation au héros Pape Bouba Diop, « Musée du football et Grand Officier de l’Ordre National » pour le Lion titre Stades. « Par ton œuvre grandiose tu ne mouras jamais » dit le Président de la république dans des propos rapportés par Stades.



« Macky Sall immortalise Pape Bouba Diop » s’exclame Vox Populi. « Une immense foule en transe accueille Pape Bouba Diop qui sera inhumé ce samedi au cimetière de Dangou à Rufisque » ajoute le journal.



Hommage national à l’ancien Lion, « Pape Bouba Diop au Musée du foot » titre Le Quotidien. Il devient le premier sportif élevé au grand de Grand Officier de l’Ordre National du Lion précise le journal.



Pape Bouba Diop « immortalisé dans le marbre » ajoute Walf Quotidien. «Pour honorer ta mémoire, j’ai décidé de t’élever, à titre posthume, au Grade d’Officier de l’Ordre National du Lion. Je vais aussi offrir ton nom au Musée du football qui sera érigé au Stade du Sénégal à Diamniadio» a indiqué Macky Sall devant le cercueil du défunt informe le journal.



Sur un autre registre, Vox Populi revient sur l’affaire des Centre de redressement de Serigne Modou Kara. Et le journal de nous informer que « Sidy Kharachy Diagne est finalement décédé ». Vox Populi indique qu’il avait été « extirpé dans le Centre de Guédiawaye par les gendarmes dans un état piteux ».



Affaire des Centres de Kara, « le juge du 8e cabinet pour redresser les geôliers » indique Le Quotidien. Le dossier est confié au juge d’instruction du 8ème cabinet, qui va « entendre les 43 individus arrêtés par la gendarmerie après le week-end suite à leur troisième retour de Parquet d’hier » note le journal.



Selon Les Échos, « le Procureur a requis le mandat de dépôt pour tous les prévenus » renseigne le journal.



EnQuête revient sur un drame dans un « daara(école coranique) à Mbour » en informant qu’un « talibé (disciple) a été torturé à mort par trois maîtres coraniques ».



Le journal de révéler que les « trois maîtres coraniques avaient menti au père du défunt sur les circonstances de la mort de l’adolescent de 14 ans ». Finalement, l’autopsie révèle que « les sévices corporels » ont été les causes de cette tragédie soutient EnQuête.



CD/APA