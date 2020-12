L’usine de trituration d’arachides de la Sonacos de Ziguinchor est aux abois - adakar.com

L'usine de trituration d'arachides de la Sonacos de Ziguinchor est aux abois
Publié le vendredi 4 decembre 2020 | agenceecofin.com

Au Sénégal, la campagne 2020/2021 est mal partie pour la Sonacos. Moins de deux semaines après le début de la saison, son usine de trituration attend toujours de recevoir ses premières tonnes d’arachide. Une situation qui laisse présager une nouvelle contreperformance pour la compagnie publique.



Au Sénégal, l’usine de trituration d’arachides de la Sonacos a du plomb dans l’aile. Alors que la campagne de commercialisation 2020/2021 a démarré depuis le 23 novembre dernier, l’unité basée à Ziguinchor n’a toujours pas reçu de graines.



D’après Samuel Ndour, secrétaire du Syndicat national des travailleurs des industries des corps gras, la pénurie de l’approvisionnement en matières premières est liée à la concurrence déloyale de la part des acteurs étrangers.



En effet, estime le dirigeant, les opérateurs procèdent à des achats massifs des stocks d’arachide même au niveau des villages en proposant un prix supérieur au tarif minimum fixé par les autorités (250 Fcfa/kg).



« L’intervention de ces étrangers empêche l’industrie locale de vivre. Un pays sans industrie ne peut pas se développer. Nous allons aviser et si on ne nous entend pas, nous sommes prêts à faire une marche jusqu’au ministère du Commerce. Plus de deux mille emplois permanents sont menacés. C’est vraiment alarmant et pour un début, c’est vraiment triste », conclut M. Ndour.



Face à cette situation, la Sonacos redoute une saison 2020/2021 encore plus catastrophique que celle de l’année dernière où un volume déjà faible de 28 000 tonnes a été collecté sur un objectif de 150 000 tonnes.







Espoir Olodo