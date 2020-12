Free en passe de lancer la 5G au Sénégal - adakar.com

Free en passe de lancer la 5G au Sénégal
Publié le vendredi 4 decembre 2020

Le Sénégal lance un appel d'offres pour la 4G

Après un an de présence sur le territoire Sénégalais, la marque Free annonce un lancement prochain de la 5G. “Une histoire de quelques semaines” d’après son directeur général.



La 5G de Free arrive bientôt au Sénégal. Le premier octobre 2019, l’opérateur Tigo annonçait son changement de nom pour Free après son rachat par Xavier Niel et deux associés et proposait trois forfaits mobiles ainsi que d’autres services comme Free Money. Sans se reposer sur ses lauriers, la marque Free a également préparé l’arrivée de la 5G.



Son directeur général, Mamadou Mbengue, annonce en effet “notre réseau est prêt pour la 5G“, même si la technologie n’est pas encore commercialisée au Sénégal. L’opérateur a ainsi fait la démonstration de “tous les cas pratiques de la 5G” au président de la république, parmi lesquels les possibilités permises en terme de voiture connectée, de réalité virtuelle… La marque Free a également effectué une démonstration de son nouveau réseau au cours d’une conférence de presse, avec un concert mettant en scène différents musiciens situés à des locations différentes, jouant ensemble grâce à la 5G.



Son réseau mobile couvre à présent 55% de la population Sénégalaise en 4G avec 1300 sites, pour une couverture totale de 95% de la population. “On a fait en l’espace d’un an, ce qui avait été fait en presque 9 ans” annonce le patron de Free Sénégal.



Pour rappel, cet opérateur est détenu par la holding NJJ de Xavier Niel, Iliad/Free et Free Sénégal sont donc deux entités différentes, la seconde reprenant la marque de la première.