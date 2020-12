Appel à candidatures pour le Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO 2021 pour la recherche de la Paix - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Appel à candidatures pour le Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO 2021 pour la recherche de la Paix Publié le vendredi 4 decembre 2020 | UNESCO

© Autre presse par DR

Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukr

Tweet

Paris - L’UNESCO invite les États membres de l’Organisation, ainsi que des personnes physiques et/ou morales intéressées, à soumettre une ou plusieurs candidatures au Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix. L’UNESCO entend ainsi honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité, ayant contribué, de manière significative, à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’UNESCO.





Les candidats proposés doivent jouir d’une réputation internationale. Leur engagement dans le domaine des droits humains, dans la promotion de la culture de la paix, les efforts qu’ils y déploient, leur humanisme, indépendamment de toutes considérations ethniques, politiques et religieuses, doivent constituer des éléments notables de leur dossier de présentation. Il est possible de proposer plusieurs candidatures. Doté d’un montant de 150 000 dollars, réparti à parts égales le cas échéant entre les lauréats, au nombre de trois au maximum, le Prix Félix Houphouët-Boigny, qui porte le nom du premier Président de la Côte d’Ivoire, a été créé en 1989 et est décerné tous les deux ans.





Le jury est composé des personnalités suivantes : Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du Liberia et Prix Nobel de la Paix 2011, François Hollande, ancien Président de la France, lauréat 2013 du Prix Félix Houphouët-Boigny, la Princesse Sumaya Bint El Hassan de Jordanie, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour les sciences de la paix, Michel Camdessus (France), ancien directeur général du Fonds monétaire international, Muhammad Yunus (Bangladesh), fondateur de Grameen Bank, Prix Nobel de la Paix 2006 et Forest Whitaker (États-Unis), fondateur de l’initiative Paix et Développement





Parmi les récipiendaires, figurent conjointement Nelson Mandela et Frederik W. De Klerk, ainsi que Yitzhak Rabin, Shimon Pérès et Yasser Arafat. En 2019, c’est le Premier ministre de l’Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, qui avait été distingué « pour ses efforts constants en faveur de la paix et de la réconciliation entre son pays et l’Érythrée ».





Les candidatures doivent être envoyées au Secrétariat du Prix UNESCO-Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l’adresse suivante : PrixFHB@unesco.org. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 28 février 2021.



Les candidatures doivent être envoyées au Secrétariat du Prix UNESCO-Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l’adresse suivante : PrixFHB@unesco.org. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 28 février 2021.