FAO : les prix mondiaux des denrées alimentaires grimpent pour le sixième mois consécutif

FAO : les prix mondiaux des denrées alimentaires grimpent pour le sixième mois consécutif
Publié le vendredi 4 decembre 2020 | Xinhua

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté pour le sixième mois consécutif en novembre, atteignant leur plus haut niveau depuis près de six ans, alors que chaque composant de l'indice a vu les prix grimper, a rapporté jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



L'indice général des prix alimentaires mondiaux de la FAO a augmenté de 3,9 % par rapport à octobre, sa plus forte hausse en un mois depuis juillet 2012. Il est maintenant 6,5 % au-dessus de sa valeur constatée il y a un an, et s'établit à son niveau le plus élevé depuis décembre 2014. L'indice a augmenté tous les mois depuis juin, après avoir baissé pendant les cinq premiers mois de l'année.



L'indice des huiles végétales a connu la hausse la plus marquée, avec une augmentation de 14,5 % en glissement mensuel, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis mars 2014. Selon la FAO, cette remontée spectaculaire des prix s'explique principalement par de nouvelles flambées des prix de l'huile de palme, ainsi que par de nouvelles augmentations de la valeur de huiles de soja, de colza et de tournesol.



Tous les sous-indices ont enregistré une progression en novembre, a fait savoir la FAO. Le sous-indice des céréales et des grains, la composante la plus importante de l'indice, a augmenté de 2,5 % par rapport à octobre, ce qui a été poussé par la forte demande d'exportations de blé. Les cours du maïs ont également augmenté, en raison de la demande de la Chine et de la réduction de l'offre des Etats-Unis et de l'Ukraine. Les prix du riz sont restés stables en novembre, selon la FAO. Avec les derniers gains, les prix des céréales et des grains sont maintenant près de 20 % plus élevés qu'il y a un an.



Les prix du sucre ont augmenté de 3,3 % en novembre. Cette augmentation était principalement imputable aux estimations prévoyant un repli de la production mondiale par rapport à l'année 2019 en raison de perspectives de récolte moins bonnes en Russie, dans l'Union européenne et en Thaïlande, a expliqué la FAO.



Les prix des produits laitiers et de la viande, qui ont tous deux augmenté de 0,9 % en novembre, ont connu les plus faibles variations. L'augmentation du prix de la viande était la première depuis janvier.



L'indice FAO des prix des produits alimentaires, qui est publié mensuellement, est basé sur les prix mondiaux de 23 catégories de produits alimentaires, couvrant les prix de 73 produits différents par rapport à une année de référence. Le prochain indice devrait être publié le 7 janvier 2021.