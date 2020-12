Karim Wade et Khalifa Sall amnistiés - adakar.com

Karim Wade et Khalifa Sall amnistiés Publié le vendredi 4 decembre 2020

© RFI

Karim Wade et Khalifa Sall ne pourront tous les deux pas participer à la présidentielle.

Selon Walfadrji, un projet de loi amnistiant les crimes économiques et financiers est dans le circuit dans l’Assemblée nationale.



D’après le journal, ce sont les députés qui ont fait cette révélation, ce mercredi, lors du vote du budget du ministère de la Justice.



Ce projet de loi, indique le journal,, viserait à effacer les condamnations de Wade-fils et de l’ex maire de Dakar, et les rendrait à nouveaux éligibles.



Il faut rappeler que Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA de francs pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l’enrichissement illicite. Quant à Khalifa Sall, il a été condamné en 2018 à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable du détournement d’environ 2,5 millions d’euros à la ville de Dakar.