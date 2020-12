Etats-Unis : Le joli geste de Mo Gates envers les Sénégalais - adakar.com

Mo Gates

Ces derniers temps, Mo Gates fait l’actualité. soit en exhibant sa richesse sur les réseaux sociaux, soit ave des déclarations polémiques. Cependant, cette fois-ci, le milliardaire sénégalais s’est illustré en bien en venant à l’aide de ses compatriotes basés aux Etats-Unis.



En effet, avec la crise sanitaire qui rend les choses plus difficile, l’entrepreneur a décidé de voler aux secours des Sénégalais basés aux Etats-Unis avec des dons à hauteur de 100 000 dollars (environ 54 000 000 millions Fcfa)



“Dans un élan de solidarité entre Sénégalais, Mo Gates met au devant de la scène l’aspect solidarité entre ressortissants sénégalais. Pour ce faire, une grande rencontre est prévue ce 12 Juin 2021 avec un dîner suivi d’une remise de dons à hauteur de 100 000 dollars. L’événement se déroulera entre l’Etat d’Atalanta, New York, Washington, Ohio et Chicago. Connu dans le social, sa cible s’oriente cette fois-ci vers les ressortissants sénégalais établis aux USA”, confie un proche de l’homme d’affaires contacté par Senego.