Hausse des cas de coronavirus : Voici ce qui a été décidé après la réunion convoquée par Abdoulaye Diouf Sarr Publié le vendredi 4 decembre 2020

66 nouveaux cas hier, 44 aujourd’hui, les nouvelles infections au coronavirus ont drastiquement augmenté alors qu’il y a quelques jours, le Sénégal n’enregistrait que quelques dizaines de nouveaux cas. Face à cette hausse, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a convoqué une réunion pour déterminer la nouvelle marche à suivre.



Après avoir déclaré que s’il fallait remettre le couvre feu le Sénégal ne manquerait pas de le faire, Abdoulaye Diouf Sarr va cependant commencer par forcer les mesures barrières comme le port obligatoire de masque. En effet, après la réunion, il a indiqué que des mesures allaient être prises afin de faire respecter l’arrêté du ministère de l’Intérieur portant le port correct et obligatoire du masque, la distanciation physique et l’interdiction de regroupements. « Il faut absolument le strict respect de l’arrêté du ministre de l’Intérieur sur les mesures barrières. Des dispositions idoines seront prises pour que cet arrêté en vigueur jusqu’au 5 janvier soit scrupuleusement respecté », a-t-il ainsi dit.



Le ministre a dans le même temps assuré que « tous les leviers de communication, surtout communautaires, seront utilisés pour sensibiliser davantage populations ». Durant les prochains jours, toutes ces mesures seront stabilisées par le biais d’un dispositif garantissant leur mise en œuvre efficace, a promis Abdoulaye Diouf Sarr en précisant par exemple que dans le secteur des transports, des dispositions seront prises en collaboration avec les acteurs de la riposte pour que le port de masque soit systématiquement respecté. « On avait dit qu’il fallait vivre avec le virus, tout en prenant des précautions pour ne pas le transmettre ou le contracter. L’élément important dans la riposte c’est le masque », a rappelé Diouf Sarr, rapporte Dakarbuzz.