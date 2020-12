Entretien avec Mame Mactar Guéye sur l’affaire Kara Sécurité : « Ce que je reproche à Serigne Modou Kara, au gouvernement et aux parents » - adakar.com

Entretien avec Mame Mactar Guéye sur l'affaire Kara Sécurité : « Ce que je reproche à Serigne Modou Kara, au gouvernement et aux parents » Publié le vendredi 4 decembre 2020

© Autre presse par DR

Entretien avec Mame Mactar Guéye sur l’affaire Kara Sécurité : « Ce que je reproche à Serigne Modou Kara, au gouvernement et aux parents »

Le porte parole de l’ong Jamra, Mame Mactar Guéye, est revenu sur la découverte récente des éléments de la brigade de gendarmerie nationale. Dans un entretien avec Senenews.com, lil n’est pas passé par quatre chemins pour situer les responsabilités des concernés des tortures barbares dans un camps supposé appartenir à Sérigne Modou Kara Mbacké. Mame Mactar Guéye fait savoir que les parents et le gouvernement sont aussi coupable que les rééducateurs.



Quelle est votre réaction par rapport à la découverte des maltraitances dans un camp supposé appartenir à Sérigne Modou Kara ?



La découverte des pratiques de ce camp est scandaleuse. Nous avons toujours déploré la formation des milices privées politiques et religieuses dans ce pays. C’est au gouvernement de veiller sur des milices comme les marrons du feu appartenant à la mouvance présidentielle, Kara sécurité et les autres. Même à l’époque nous nous sommes prononcés sur les calons bleue de Me Abdoulaye Wade du temps de son gouvernement. Les sénégalais connaissent les conséquences de ses bras armés avec la mort du lutteur Ndiaga Diop. Mais aussi lors de la campagne présidentielle de 2019 à Tambacounda.



Quelle est la responsabilité du gouvernement malgré ces conséquences néfastes qui ont conduit à deux morts ?



La délégation de Jamra été reçu par le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye suite à une demande pour étudier ce phénomène. Car devant la loi no 78/40 la formation d’une police privée est interdite. Les gardes reprochées sont autorisées par le gouvernement si les personnes remplissent les critères établis.



Mais malheureusement aucun des 5 candidats lors de la présidentielle n’a pas respecté le fait que sa sécurité soit garantie par nos hommes de tenues. Et à l’époque il avait convoqué les responsables des corps pour discuter sur le sujet. C’est devant moi qu’il avait appelé les responsables des staffs des 05 candidats.



Que pensez-vous de la découverte faite dans les camps supposés appartenir à Sérigne Modou Kara Mbacké ?



Cette découverte est une occasion pour l’ong Jamra de rendre un grand hommage à la brigade de recherches de la gendarmerie. Car suite à une simple déposition de plainte après un vol de scooter que cette découverte est faite. Après recherche les éléments de gendarmerie ont fait le tour des centres de rééducation supposé appartenir à Serigne Modou Kara Mbacké qui se trouvent à Ouakam, zone B, Malika et Guédiawaye. Ils ont retrouvé sur place des engins volés, des habillages de scooter et pièces détachées.



Mais le plus sidérant c’est la découverte du chanvre indien et 353 personnes détenus dans des conditions vraiment barbares. Certains présentent des stigmates de coups et blessures au cou.



Quelle a été la réaction de Jamra après cette découverte connaissant ce guide spirituel qui était votre allié lors des législatives de 2012 ?



La position première de Jamra était d’entendre les propos du guide spirituel Sérigne Modou Mbacké avant toutes choses. Mais malheureusement sa conférence de presse fut ajournée et il a donné l’ordre à ses fidèles de ne pas se prononcer sur ce cas dont on l’accuse. Nous connaissons l’attachement et l’amour profond du guide envers les jeunes. Il voulait que ces jeunes se libèrent de l’esclavagisme de la drogue. Je me rappel très bien de sa psychothérapie de groupe en 1995 à Lamssar sur des centaines de jeunes victimes de la drogue. Une rééducation qui a encouragé les jeunes de se départir de la drogue.



Connaissant la personne êtes-vous pas sûr que le guide ignore ses pratiques ?



Je suis très content de l’acte de Sérigne Modou Kara Mbacké car après la fugue d’un élément de ce centre en détention de drogue. Mais aussi de son honnêteté morale en faisant la séparation des pouvoirs. Nous avons appris qu’un des malfrats poursuivi par les éléments de la gendarmerie est entré dans la demeure de Sérigne Modou kara Mbacké. Et ce dernier a ordonné que l’on mette cette personne à la disposition de la loi. En plus il donné un mot d’ordre pour que les fidèles laissent la loi faire son travail. Dans cette déclaration il demande aux gens de ne pas entraver le déroulement de l’enquête. Il a aussi évoqué la séparation de pouvoir, en écartant la thèse de complot du président de la république et son ministre de l’intérieur.



Est-ce que le gouvernement peut ne pas avoir des informations sur ces centres avant cette découverte ?



Il faut faire la part des choses dans le cas de ce centre de rééducation . Car le gouvernement était au courant de ces centres de rééducations. Le gouvernement devait contrôler le fonctionnement des endroits pareil. Dans ces centres les gens ont retrouvé leur dignité. Car certains qui étaient dépendant de la drogue ont abandonné et participent aux développements de la société. J’ai posté des témoignages de plusieurs personnes qui ont retrouvé le bonheur grâce à ces centres.



La responsabilité de Sérigne Modou kara Mbacké était de faire aussi le tour de ces centres. Car son initiative était noble, c’est un système de réinsertion social des drogués. Mais certaines personnes se sont introduit dans ces centres pour faire leur deal. Je pense c’est une manque de vigilance de sa part. Un centre qui combatte l’utilisation de la drogue ne doit pas commercialiser cette drogue.



Mais les parents de ces jeunes sont responsables. Ce n’est pas le guide qui allait à la recherche des toxicos, mais les enfants sont déposés par leurs parents. Ce centre a fait du bien à beaucoup de gens. La nouvelle s’est proposée dans la ville. Mais nous constatons une irresponsabilité de la part des gens qui abandonnent leurs enfants. Ils ne contribuent même pas à leur nourriture. D’autres restent des mois sans prendre leurs nouvelles.