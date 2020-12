(COVID-19) Sénégal: le ministre de la Santé prône une remobilisation en faveur du respect des mesures barrières - adakar.com

Publié le vendredi 4 decembre 2020 | Xinhua

© Ministère par DR

Covid-19: Situation de la maladie 2 mois après le premier cas

Dakar, le 2 mai 2020 - Le ministère de la Santé et de l`Action sociale a tenu un point de presse sur la situation de la maladie de Covid-19 deux mois après la détection du premier cas au Sénégal. Photo: Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la santé et de l`Action sociale Tweet

Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a appelé jeudi à une remobilisation nationale pour un respect et une application stricte des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, a rapporté ce jeudi l'Agence de presse sénégalaise (APS).



S'exprimant à l'issue d'une réunion avec des membres du Comité national de gestion des épidémies, M. Sarr a invité les Sénégalais à faire entrer les mesures barrières dans leur routine quotidienne.



Selon l'APS, le ministre a particulièrement insisté sur le port systématique du masque, le respect de la distanciation physique et l'interdiction des regroupements, alors qu'une seconde vague de contaminations au COVID-19 est redoutée après constat d'une augmentation des nouvelles infections ces derniers jours.



"Nous devons nous rendre à l'évidence, être réalistes pour constater que quelque chose est en train de se passer", a admis le ministre sénégalais de la Santé, ajoutant qu'il faut "absolument" le strict respect de l'arrêté du ministre de l'Intérieur sur les mesures barrières.



Il a affirmé que des dispositions idoines seraient prises pour que cet arrêté en vigueur jusqu'au 5 janvier soit scrupuleusement respecté.



N'écartant pas l'éventualité de la réinstauration d'un couvre-feu, le ministre de Santé a de nouveau insisté sur le fait que la riposte "est multisectorielle" au Sénégal.



Sur la question relative au vaccin, Abdoulaye Diouf Sarr a précisé que le Sénégal se préparait à l'image d'autres pays du monde.



"Nous sommes dans un mécanisme Covax dirigé par l'OMS. Le Sénégal, le moment venu, prendra toutes les dispositions pour acquérir ce vaccin dans les meilleures conditions techniques parce que nous avons une longue tradition de vaccins", a-t-il fait savoir.



Depuis plusieurs jours, le nombre de nouveaux cas de coronavirus est monté en flèche, ce qui avait poussé le chef de l'Etat Macky Sall à envisager de nouvelles mesures pour éviter une deuxième vague de COVID-19.



Le Sénégal compte, depuis le 2 mars, 16.217 cas positifs au COVID-19, dont 15.697 guéris et 335 décès.