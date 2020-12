Le CNRA met en garde contre les dérives dans les médias audiovisuels en ligne - adakar.com

Le CNRA met en garde contre les dérives dans les médias audiovisuels en ligne Publié le jeudi 3 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a mis en garde, jeudi, contre les dérives qu’il a notées dans les médias audiovisuels en ligne, rappelant que ‘’certains dérapages exposent les médias responsables/fautifs à des sanctions de la part de l’Organe de régulation et/ou à des poursuites judiciaires’’.



Dans un communiqué transmis à l’APS, le CNRA souligne que ‘’depuis quelques temps, certains médias audiovisuels en ligne s’illustrent par la diffusion de sujets aussi provocateurs, insultants, irrespectueux qu’outrageants, de contenus inacceptables de par leur caractère attentatoire à la morale, à la pudeur et aux valeurs et cultures sénégalaises’’.



Il déplore également la diffusion ‘’de propos de nature à provoquer des troubles à l’ordre public ou à porter atteinte à la cohésion sociale et à l’entente cordiale entre les différentes communautés de notre pays’’.



Le CNRA rappelle que ‘’la liberté d’expression exige de tous les acteurs des médias un sens aigu des responsabilités’’.



L’organe de régulation ‘’met en garde tous les médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion’’, soulignant que ‘’de telles pratiques constituent une violation de la réglementation’’.



Il rappelle que selon la loi portant Code de la Presse, ‘’les dispositions du présent Code régissent les professionnels des médias ainsi que toutes les activités relatives à la presse écrite, à la communication audiovisuelle et à la presse en ligne exercées sur le territoire sénégalais’’.



‘’Elles s’appliquent à tous les procédés, modes et formes de presse écrite, de presse en ligne et de communication audiovisuelle, notamment la radio et la télévision numériques, par câble, par satellite ainsi qu’à tous les services de communication audiovisuelle sur IP’’, ajoute la même disposition légale.



Le CNRA ‘’appelle l’ensemble des services de médias audiovisuels, notamment ceux diffusés sur internet, à mettre un terme à de telles dérives’’ et rappelle que ‘’certains dérapages exposent les médias responsables/fautifs à des sanctions de la part de l’Organe de régulation et/ou à des poursuites judiciaires’’.



OID/AKS