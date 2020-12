52ème Réunion annuelle des Directeurs Généraux des Loteries nationales du Conseil de l`Entente : le discours du DG de la Lonaci - adakar.com

Messieurs les Directeurs Généraux des Loteries nationales des pays membres du Conseil de l’Entente,



Monsieur le Représentant du Conseil de l’Entente,

Mesdames et Messieurs les Experts,

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Mesdames et Messieurs,



Au terme de la 52ème réunion des Directeurs Généraux des loteries nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente, je prends la parole ce matin à double titre.

D’abord en tant que loterie nationale hôte et en second lieu au nom de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, qui nous a fait l’honneur d’accorder sa présidence à nos assises d’Abidjan.



Mais au moment où nous allons nous quitter, j’ai un seul et même message à vous délivrer.



En premier lieu, je voudrais au nom de mes pairs Directeurs Généraux et de tous les participants, réitérer nos sincères remerciements M. Adama COULIBALY, Ministre de l’Economie et des Finances. Malgré son calendrier très chargé, il n’a pas hésité à venir nous exprimer ses encouragements. Il a souligné l’importance de nos sociétés dans le dispositif de lutte contre la pauvreté dans nos pays respectifs. Il a insisté également sur la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance, seul à même de garantir des résultats probants et durables.

C’est un message auquel nous adhérons entièrement.

Au nom de mes homologues, je voudrais rassurer Monsieur le Ministre et à travers lui, l’ensemble de nos dirigeants sur notre détermination à mettre en œuvre des politiques de saine gestion.



Je voudrais aussi adresser ma gratitude au Président du Conseil d’Administration de la LONACI pour son soutien sans faille.

Je n’oublies pas le Conseil de l’Entente qui a toujours été présent à toutes nos réunions et à toutes les éditions de la TCE.

Je tiens en particulier à dire un grand merci aux Directeurs Généraux des loteries nationales du Burkina Faso, du Niger, du Togo représenté par le Directeur Informatique, pour avoir effectué le déplacement et pris part activement aux travaux d’Abidjan.



J’associe à ces remerciements le Directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin qui, bien qu’absent, pour des raisons indépendantes de sa volonté est resté en contact avec nous.

Je félicite les experts pour leur travail de qualité. Leurs recommandations pertinentes nous ont permis de gagner en efficacité.

Je voudrais également dire un mot à l’endroit du comité d’organisation, du comité de direction, et du personnel de la LONACI, qui ont fait preuve d’une grande disponibilité à l’égard de nos hôtes.



Avant de nous quitter, je voudrais souhaiter un bon retour à toutes les délégations et leur donner rendez-vous au mois de septembre 2021 pour l’organisation du tirage, c’est-à-dire de la 27ème édition de notre Tanche Commune Entente.

C’est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la 52ème réunion des Directeurs Généraux des loteries nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente.

Je vous remercie !



DRAMANE COULIBALY