Communiqué final de la 52ème réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du conseil de l`entente

Dans le cadre des travaux préparatoires du tirage de la Tranche Commune Entente 2021 prévu en Côte d’Ivoire le vendredi 24 septembre 2021, les Directeurs Généraux des Loteries Nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente se sont réunis à l’Hôtel Pullman Abidjan, du 30 Novembre au 02 Décembre 2020.



Les travaux ont été placés sous la présidence de Monsieur Dramane COULIBALY, Directeur Général de la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI).



Ont pris part à cette rencontre :

- Monsieur Dramane COULIBALY, Directeur Général de la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) ;

- Monsieur Patin Déba NAZA, Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) ;

- Madame Habsou ALI, Directrice Générale de la Loterie Nationale du Niger (LONANI) ;

- Monsieur Meweani MAGNAN, Directeur Informatique, représentant le Directeur Général par intérim de la Loterie Nationale Togolaise (LONATO).



Au cours de leurs travaux, les Directeurs Généraux ont :

- Fait le bilan de la Tranche Commune Entente 2020 ;

- Examiné et adopté les recommandations relatives au tirage de la Tranche Commune Entente 2021 ;

- Élaboré le cahier de charges pour la commande des tickets de la 27ème édition ;

- Effectué des échanges d’expériences sur leurs activités respectives ;

- Donné des orientations pour renforcer l’adhésion des populations à la Tranche Commune Entente.



Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de franche collaboration qui a toujours caractérisé les réunions des Loteries Nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente.



Les Directeurs Généraux des Loteries Nationales des Etats Membres du Conseil de l’Entente, adressent leurs vifs remerciements à Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, Chef de l’Etat ; au Gouvernement et au peuple Ivoirien pour l’accueil chaleureux, fraternel et l’hospitalité légendaire dont ils ont été l’objet durant leur séjour en Côte d’Ivoire.



Fait à Abidjan, le 02 décembre 2020





Les Directeurs Généraux