Prônant des politiques plus ambitieuses sur le haut débit et une régulation plus transparente, l’Alliance for Affordable Internet salue les efforts des deux pays, loin devant la RDC en matière d’accessibilité à internet.



Un gigabit de data mobile ne devrait pas coûter plus de 2 % des revenus mensuels moyens nationaux, estime la Commission des Nations Unies pour le haut débit. Si elle est encore loin du compte, l’Afrique est néanmoins sur la bonne voie puisqu’elle enregistre la plus grande avancée en matière de réformes et d’investissements dans la connectivité, note l’Alliance for Affordable Internet (A4AI).