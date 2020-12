Hausse des cas de covid-19 : Macky Sall demande le renforcement des contrôles systématiques du port du masque - adakar.com

Hausse des cas de covid-19 : Macky Sall demande le renforcement des contrôles systématiques du port du masque Publié le jeudi 3 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, Le président de la République a demandé, mercredi en Conseil des ministres, le renforcement des contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics face au ’’relâchement constaté et à l’augmentation relative des cas communautaires’’ de Covid-19, a appris l’APS.



’’A l’entame de sa communication, le président de la République a demandé au Gouvernement, face au relâchement constaté et à l’augmentation relative des cas communautaires, de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Selon la même source, Macky Sall a rappelé ’’l’impératif de veiller à l’observance des règles et mesures barrières lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum’’.



Le communiqué ajoute qu’à cet égard, le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale de ’’lui proposer de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de la Covid 19 et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires’’.



Le bilan des nouvelles contaminations au Covid-19 s’est hissé à 66 cas au cours des dernières 24 heures lors desquelles un décès a été enregistré et 1.053 tests effectués, correspondant à un taux de positivité de 6,27 %.



Le chiffre des nouvelles contaminations a ainsi plus que triplé par rapport à la veille, où 18 nouveaux cas avaient été recensés.



Ce mercredi, non seulement le nombre global des nouvelles contaminations a augmenté, mais celui des cas issus de la transmission communautaire a aussi pris l’ascenseur, avec 37 personnes infectées.



Les infections dont on ignore la source de la transmission ont été recensées à Dakar-Plateau (5), Maristes (4), Almadies (4), Mermoz (3), Nord-Foire (3), Ouest-Foire (1), Medina (1), Ngor (1), Matam (2), Parcelles Assainies (2), Thiès (2), Colobane (2), Fatick (1), Ouakam (1), Touba (1), Foundiougne (1), Mamelles (1), Diourbel (1), Sacré- Cœur (1), Liberté 5 (1), Saint-Louis (1).



Le nombre de cas suivis, également en hausse, s’établit à 29.



Un nouveau décès a été enregistré ce mardi, selon le dernier bulletin.



Trente patients ont été déclarés guéris, tandis que six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, le Sénégal compte 16.173 cas positifs de Covid-19, dont 15.657 guéris, 334 décédés. Au total, 181 patients sont encore sous traitement.





