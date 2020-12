Valéry Giscard d’Estaing s’est éteint à l’âge de 94 ans - adakar.com

Publié le jeudi 3 decembre 2020



Valéry Giscard d` Estaing

Valéry Giscard d’Estaing n’est plus. L’ancien président de la République (1974-1981) s’est éteint, a-t-on appris ce mercredi 2 décembre à Paris, à l’âge de 94 ans. Fin politicien et amoureux des langues, il restera comme celui qui est parvenu à moderniser la politique française.



L’ancien chef d’Etat est décédé «entouré de sa famille» dans sa propriété d’Authon dans le Loir-et-Cher, a appris l’AFP auprès de son entourage. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques.



Plus jeune président de la Vème République lorsqu’il est élu en 1974, Valéry Giscard d’Estaing avait fait l’une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris d’un autre président de la République, Jacques Chirac, qui fut son Premier ministre.



Valéry Giscard d’Estaing voulait regarder la France au fond des yeux. Et c’est un pays tout entier qui, à partir d’aujourd’hui, va lui rendre hommage.



Les Français garderont de lui l’image d’un homme droit, souvent qualifié «d’aristocrate», mais aussi celle d’un habile politicien.



Car s’il n’a exercé la fonction présidentielle que pendant sept ans, VGE était resté très impliqué dans la vie politique française.



UN HOMME DE CHIFFRES ET DE DOSSIERS



Né le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne), il avait été élevé dans une famille lettrée. Après des études brillantes, - Ecole Polytechnique, ENA - Valéry Giscard d’Estaing s’était lancé dans les années 1950 dans la politique, qu’il n’avait plus quittée.



VGE a longtemps gardé l’image d’un homme de chiffres et de dossiers. Après avoir rejoint l’Inspection Générale des Finances, il avait été élu, en 1956,député du Puy-de-Dôme.

