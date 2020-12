La pandémie de COVID-19 "tire les salaires vers le bas", selon l’OIT - adakar.com

La pandémie de COVID-19 "tire les salaires vers le bas", selon l'OIT Publié le jeudi 3 decembre 2020 | Xinhua

© Autre presse par DR

Organisation internationale du Travail (OIT)

En raison de la pandémie de COVID-19, les salaires mensuels ont baissé ou ont progressé de manière plus lente, au premier semestre 2020, dans deux tiers des pays dont l'Organisation internationale du Travail (OIT) dispose de chiffres officiels, selon un nouveau rapport publié mercredi par l'organisation basée à Genève.



Si les salaires moyens ont semblé augmenter dans un tiers des pays pour lesquels des chiffres ont été publiés, il ne s'agit en réalité, en grande partie, de la conséquence du fait qu'un nombre substantiel de travailleurs faiblement rémunérés ont perdu leur emploi, ce qui fausse la courbe moyenne puisqu'ils n'apparaissent plus dans les statistiques concernant les salariés, a souligné l'OIT dans son "Rapport mondial sur les salaires 2020-21", ajoutant qu'à brève échéance, la crise sanitaire devrait faire subir aux salaires une très forte pression vers le bas.



Dans les pays ayant pris des mesures radicales pour préserver le marché du travail, les effets de la crise se sont fait sentir principalement par des baisses de salaires plutôt que par des suppressions massives d'emplois, fait remarquer le rapport.



Selon l'OIT, tous les travailleurs n'ont pas été touchés par la crise de manière égale, les conséquences sur les femmes ayant été bien plus graves que sur les hommes. "Selon une estimation basée sur un échantillon de 28 pays européens, on constate que, sans les subventions salariales, les femmes auraient perdu 8,1% de leur salaire au deuxième trimestre 2020, en comparaison à 5,4% pour les hommes", précise le rapport.



La crise a aussi un impact sévère sur les travailleurs faiblement rémunérés. En se basant sur les chiffres de cet échantillon de 28 pays européens, le rapport montre que sans les subventions salariales, la moitié des travailleurs les moins bien rémunérés auraient perdu environ 17,3% de leur salaire.



"L'accroissement des inégalités entraîné par la crise du COVID-19 menace de laisser derrière elle de la pauvreté ainsi qu'une instabilité sociale et économique, ce qui serait désastreux", a souligne Guy Ryder, directeur général de l'OIT, cité dans un communiqué.



"Notre stratégie de relance doit être centrée sur l'humain. Nous avons besoin de politiques salariales appropriées qui prennent en considération la durabilité des emplois et des entreprises et qui s'attaquent aux inégalités ainsi qu'à la nécessité de soutenir la demande", a-t-il ajouté.