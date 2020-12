Une organisation de sécurité dirigée par la Russie exprime son soutien à l’OMS dans la lutte contre le COVID-19 - adakar.com

Une organisation de sécurité dirigée par la Russie exprime son soutien à l'OMS dans la lutte contre le COVID-19
Publié le jeudi 3 decembre 2020 | Xinhua

© Autre presse par DR

Les membres de l` Organisation du traité de sécurité collective (OTSC)

Les membres de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ont fait savoir mercredi qu'ils soutenaient le rôle de coordination joué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte contre les maladies infectieuses, dont le COVID-19.



Le groupe de défense de la sécurité soutient un renforcement du potentiel de l'agence de l'ONU dans ce domaine, a indiqué l'organisation dans une déclaration à la suite d'une session en ligne de son conseil de sécurité collectif.



Pour lutter contre la pandémie actuelle, les pays membres de l'OTSC comptent continuer de partager leurs expériences en matière de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, de former des spécialistes et d'améliorer les systèmes de surveillance et de réponse d'urgence.



Les pays membres de l'organisation saluent également le soutien mutuel et l'aide humanitaire mutuelle dans la lutte contre le COVID-19, selon cette déclaration.



L'OTSC est une alliance militaire dirigée par la Russie et créée en 1992, qui regroupe six ex-républiques soviétiques que sont l'Arménie, le Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan, dans l'objectif de préserver la paix et la stabilité dans la région eurasienne.