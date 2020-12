Covid 19 / Sénégal : vers de nouvelles mesures préventives pour endiguer durablement la pandémie (officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid 19 / Sénégal : vers de nouvelles mesures préventives pour endiguer durablement la pandémie (officiel) Publié le jeudi 3 decembre 2020 | Xinhua

© Présidence par LM

Le chef de l`État préside la 2e édition du Forum numérique de Dakar

Dakar, le 26 novembre 2020 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé, ce jeudi 26 novembre 2020, au CICAD, la deuxième édition du Forum numérique de Dakar. Tweet

Le président sénégalais Macky Sall a demandé mercredi à son ministre de la Santé et de l'Action sociale de lui proposer de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de COVID-19 et "éviter l'engorgement des structures sanitaires", a-t-on appris de source officielle.



Dans sa communication à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président Sall a demandé au gouvernement sénégalais, face au relâchement constaté et à l'augmentation relative des cas issus de la transmission communautaire, de "renforcer" les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics.



Le chef de l'Etat sénégalais a rappelé l'impératif de veiller à l'observance des règles et mesures barrières lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum.



La semaine dernière, le président sénégalais Macky Sall avait averti ses concitoyens qu'une seconde vague de l'épidémie serait ''insupportable'' pour l'économie sénégalaise.



Plusieurs médecins, dont l'éminent scientifique sénégalais professeur Souleymane Mboup, n'écarte pas l'hypothèse d'une seconde vague.



Ce mercredi, le ministère sénégalais de la Santé a dénombré 66 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, soit un taux de positivité de 6,27 %.



Depuis le 2 mars, le Sénégal compte 16.173 cas positifs de COVID-19 au total, dont 15.657 guéris et 334 décédés.