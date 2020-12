12e anniversaire de l’Apr: Macky Sall explique ses derniers choix politiques - adakar.com

12e anniversaire de l'Apr: Macky Sall explique ses derniers choix politiques
Publié le mercredi 2 decembre 2020

Le leader des marron-beige a expliqué à ses militants les raisons qui l’ont poussé à s’allier à des leaders de l’opposition. Il a même évoqué la question de l’émigration irrégulière. C’était hier, lors que la célébration des 12 ans de l’Alliance pour la République (APR) à laquelle il n’a pas assisté. Un anniversaire fêté dans un contexte de Covid-19, sans le respect des gestes barrières.



L’Alliance pour la République (APR) fêtait, hier, son 12e anniversaire. Cette célébration devait se faire dans la plus grande sobriété, eu égard au dernier appel du président de la République et chef de file de ce parti : ‘’Le combat n’est pas encore gagné. Et il faut tout faire pour éviter une deuxième vague.’’ Il estimait qu’’’une seconde vague provoquerait des conséquences néfastes sur l’économie’’.



Aussi, à la veille de l’évènement, Djibril War avait annoncé que ‘’cet anniversaire ne sera pas célébré dans une ambiance d’antan, parce que nous sommes dans un contexte un peu particulier’’. Il faisait allusion à la crise sanitaire. ‘’En cette période d’épidémie de coronavirus, nous avons pris le parti de célébrer avec sobriété l’anniversaire de la naissance de notre parti. C’est l’occasion de réitérer notre compassion pour toutes les familles éprouvées par la disparition des leurs, pour tous les malades à qui nous souhaitons un prompt rétablissement’’, lit-on dans leur déclaration du jour.



Cependant, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un très grand fossé.



En effet, la grande cour du siège du parti où se déroulait la cérémonie a refusé du monde, dans l’après-midi de ce mardi. La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), la Convergence des cadres républicains (CCR), le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), le Mouvement national des handicapés, la Chambre nationale des élus, les réseaux des universitaires républicains, le Mouvement national des enseignants, etc., ont tous pris part à cette célébration. C’était le chaos, malgré quelques efforts.



En effet, il était impossible de respecter la distanciation physique. Rien que faire respecter le port du masque était chose difficile. Ceci montre à bien des égards que le mouvement présidentiel ne respecte pas les consignes qu’il donne aux populations. S’agit-il de paroles dans le vent ?



Quoi qu’il en soit, le président, lui, n’a pas pris part aux festivités. C’est le ministre Mbaye Ndiaye qui a prêté sa voix pour porter son discours. Après s’être vanté du travail que son gouvernement a abattu depuis son élection en 2012, d’abord, et en février 2019, Macky Sall a félicité ses militants pour leur soutien. Il a saisi cette occasion pour leur expliquer les raisons de ses derniers choix politiques. ‘’Depuis huit ans, nous sommes avec nos alliés stratégiques au pouvoir. Ces alliés stratégiques à travers l’APR Yakkar, Macky2012, Benno Bokk Yaakaar, la majorité présidentielle élargie et aujourd’hui avec de nouvelles arrivées, consacrent que le président Macky Sall est l’homme du moment, l’homme de l’avenir, de l’espoir du Sénégal’’, a rapporté Mbaye Ndiaye.



Avant de souligner que le pouvoir n’est pas une propriété privée et ‘’jamais notre parti ne s’orientera vers l’édification de parti-Etat ou d’un Etat-parti. Etranger à ces options, notre parti a su rester pour davantage demeurer sur la dynamique axiologique qui lui a permis de n’être jamais parti seul dans une élection et d’avoir toujours promu l’action connective’’, dit-il.



Dans ce discours, il a également été question de parler de question de sécurité et surtout celle liée au terrorisme. D’après Mbaye Ndiaye, le président Sall est convaincu que ce problème ‘’doit être pris en compte dans une préoccupation nationale de premier ordre’’. Naturellement, l’émigration irrégulière n’a pu être occultée. ‘’La plus vieille pratique humaine qu’est la migration revêt un cachet particulier chez nous, avec son cortège de malheurs et de familles endeuillées. Faire face à tous ces défis à enjeu de survie nationale, dépasse les limites et les forces d’un parti ou d’une coalition, quelle que puisse être, par ailleurs, leur volonté’’, a dit le président à ses militants.



‘’C’est pour cette raison que nous nous efforçons à tendre la main à l’ensemble des citoyens du peuple sénégalais pour qu’ils viennent, ensemble avec nous la grande majorité présidentielle élargie, travailler pour le Sénégal pour qu’il devienne émergent à l’horizon 2035. Pour toutes ces raisons, notre parti opère sa mue et épouse la marche du temps politique, économique et social, et doit conforter les rapports de confiance qui ont forgé son unité et fait sa force. Dans une parfaite intelligence avec d’autres organisations politiques, dans le cadre d’alliances garantes de notre durabilité au pouvoir’’, a-t-il ajouté.