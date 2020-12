Levée du corps de Pape Bouba Diop à Lens, jeudi - adakar.com

Levée du corps de Pape Bouba Diop à Lens, jeudi Publié le mercredi 2 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Pape Bouba Diop, ancien footbaleur international sénégalais

La levée du corps de Pape Bouba Diop, l’ancien milieu de terrain du Sénégal décédé dimanche, aura lieu ce jeudi à 11h 30 à Lens (nord), a appris l’APS de source diplomatique.





L’arrivée de la dépouille est prévue vendredi par vol de la compagnie Air Sénégal, ajoute la même source.



Décédé dimanche dernier après une longue maladie, l’ancien milieu de terrain sénégalais est l’auteur du but de la victoire des Lions contre les Bleus de la France lors du match d’ouverture de

la coupe du monde 2002.



Le natif de Rufisque où est prévue son inhumation, a marqué deux autres buts contre l’Uruguay lors de la même compétition.



Après le Jaraaf de Dakar, Pape Bouba Diop a poursuivi sa carrière de footballeur en Suisse (Vevey, Neuchâtel et Grasshopers), en France (RC Lens), en Angleterre (Fulham, Portsmouth, West Ham

et Birmingham) et Grèce (AEK Athènes).

