APR : Un douzième anniversaire célébré dans la sobriété Publié le mercredi 2 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le douzième anniversaire de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) a été célébré ce mardi, dans la sobriété, pour cause de la pandémie à coronavirus, a constaté l’APS.



La cérémonie officielle qui s’est déroulée au siège du parti à Mermoz a été marquée par l’absence du chef de l’Etat, Macky Sall, par ailleurs président de l’APR. Il a été représenté par le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye.



’’1er décembre 2008-1er décembre 2020, il y a de cela douze ans jour pour jour des sénégalais de tout âge et de toute horizons (…), nous ont permis, grâce à la bravoure et un engagement constant d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire politique du Sénégal’’, a ainsi déclaré le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye.



’’L’optimisme, la volonté en bandoulière et la conviction à toute épreuve nous ont permis, d’accéder au pouvoir après seulement trois ans d’expérience’’, a t-il ajouté.



Depuis lors, a-t-il dit, ’’des liens forts ont été tissés au cours de cette épopée où nous avons dû faire face à des épreuves et à beaucoup d’adversité pour semer les graines de l’APR Yaakaar qui nous ont permis aujourd’hui d’inscrire le Sénégal sur les rampes de l’émergence’’.



Il a par ailleurs souligné que l’APR qui a toujours privilégié la coalition, dans sa démarche politique, continuera à tendre la main à l’ensemble des citoyens pour qu’ils viennent apporter leurs contribuations dans la bonne marche de la société.



’’Douze ans après sa création, l’APR se doit d’accroître son capital de sympathie et également se massifier autour des valeurs qui fondent’’ la formation présidentiellen, a pour sa part soutenu le directeur de l’Ecole du parti, Me Djibril War.



Il a ainsi appelé ses partisans à une citoyenneté républicaine au tour des valeurs communes, poursuivant sur ce point que les jeunes dont dispose l’APR lui donnent raison de croire que la bonne graine germera pour un meilleur avenir du parti.



Me War a en outre invité les cadres du parti à organiser des cercles de réflexion pour apporter des réponses alignées à la pensée du président Macky telle que matérialisée à travers le plan Sénégal émergent (PSE).



Des sessions par visioconférences ainsi que d’autres activités parallèles de formation et de concertation seront organisées à cet effet par l’Ecole du parti, a-t-il annoncé.



Prononçant le discours d’ouverture de la cérémonie, le ministre de la femme, de la famille du genre et de la protection des enfants, Ndèye Salimata Diop Dieng, a pour sa part salué la volonté du chef de l’État de ’’mettre la femme au cœur de son engagement’’.



’’Cet anniversaire est certes une fête, mais nous avons privilégié de fêter avec sobriété cet anniversaire, car, nos regards sont tournés vers l’avenir, dans l’optique de construire notre pays dans la voie de l’émergence’’, a-t-elle fait savoir.





