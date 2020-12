Alioune Sarr évoque la place de leader d’air Sénégal sur certaines destinations - adakar.com

News Société Article Société Alioune Sarr évoque la place de leader d’air Sénégal sur certaines destinations Publié le mercredi 2 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Réception du deuxième Airbus A330 NEO d`Air Sénégal

Dakar, le 4 décembre 2019 - Le président de la République a réceptionné, ce mercredi 4 décembre 2019, le deuxième Airbus A330 NEO de la compagnie Air Sénégal. Tweet

La compagnie aérienne Air Sénégal SA est leader sur plusieurs destinations, a déclaré le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, saluant l’adhésion des Sénégalais au pavillon national.



’’Aujourd’hui, Air Sénégal est leader sur plusieurs destinations, Dakar-Paris, Dakar-Banjul, Dakar-Conakry et Dakar-Bamako’’, a-t-il dit, mardi, lors de l’examen du budget 2021 de son département.



Devant les députés, Alioune Sarr s’est félicité de l’adhésion des Sénégalais à Air Sénégal.



Selon lui, ’’le gouvernement et le président de la République sont attentifs à ce qui se passe à Air Sénégal’’.



Des parlementaires ont émis des inquiétudes concernant le fonctionnement de la société et la concurrence des compagnies étrangères.



Ils se sont félicités des ’’bons débuts’’ d’Air Sénégal sur certaines destinations.



Alioune Sarr a annoncé que l’ouverture de la ligne New-York-Dakar-Washington a été reportée en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.



Soulignant qu’Air Sénégal dispose de huit avions, le ministre du Tourisme et des transports aériens a assuré que malgré la pandémie, le secteur a fait preuve de ’’résilience’’.





