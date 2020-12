Travaux du Bus rapide transit : le préfet de Dakar procède au désenclavement des artères de la ville - adakar.com

Travaux du Bus rapide transit : le préfet de Dakar procède au désenclavement des artères de la ville
Publié le mercredi 2 decembre 2020

© aDakar.com par DR

Projet de transport BRT « Bus Rapid Transit »

Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a procédé ce mardi, au désenclavement des artères de ville. Les opérations qui ont démarré à hauteur du rond-point des Nations Unies (deux voies Gueule Tapée), avec déjà la démolition de trois (3) maisons situées en face de l’IA (Inspection d'Académie) et du canal 4, s’inscrivent dans le cadre des travaux du Bus Rapid Transit (BRT) lancés en octobre 2019.



A la zone A où les activités se poursuivent sous forte présence policière, les bulldozers n’ont rien laissé sur leur passage. Toilettes, poulaillers, vases, = pots de fleurs, boutiques de meubles, salons de coiffures et autres kiosques posés sur la voie publique et qui longeaient le mur du Cem Blaise Diagne, ont été emportés par les engins.



Selon Sud Fm, les activités qui se déroulent en toute tranquillité. Il n y a pas d’échauffourées comme on a l’habitude de voir. La raison, après les sommations, les occupants ont reçu des chèques de motivations dont le montant n’est pas communiqué.



Les activités ont créé des embouteillages montres rendant la circulation très difficile.