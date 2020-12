Présidence de la CAF : Création au Sénégal d’un comité de soutien à Augustin Senghor - adakar.com

Le ministre des Sports sénégalais, Matar Bâ, a procédé, lundi 30 novembre 2020, à la mise en place d’un Comité national de soutien à la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), dont les élections auront lieu le 12 mars prochain à Rabat (Maroc).



” Aujourd’hui, un comité est né, sur initiative de Malick Gackou, en vue de nous mobilier au tour de la candidature de Me Augustin Senghor, pour ainsi le porter à la tête de la CAF”, a déclaré M. Ba à l’issue de la réunion d’installation dudit comité.



Outre Me Augustin Senghor, trois autres candidats ont déposé leurs candidatures pour la présidence de l’instance continentale, en l’occurrence du Mauritanien Ahmed Yahia, de l’Ivoirien Jacques Anouma, et du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe.



Le président sortant Ahmad Ahmad, qui a décidé de briguer un second mandat, a été suspendu par la commission d’éthique de la Fédération internationale de football (Fifa), de toute activité relative au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pour une durée de cinq ans.



Etaient présents à cette rencontre les anciens ministres des Sports du Sénégal, Abdoulaye Makhtar Diop, Mamadou Lamine Keita et Mbagnick Ndiaye, l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, et le chanteur, ministre conseiller Youssou Ndour.



D’autres sportifs de renom tels les anciens internationaux de l’équipe nationale de football, El Hadji Diouf et Kalidou Fadiga, le vice-champion olympique en athlétisme, Amadou Dia Ba, ainsi que le champion du monde de Taekwondo, Balla Dièye, ont pris part à cette rencontre.



” Avec toutes ces qualités humaines intrinsèques, combinées à l’appui du chef de l’Etat, je pense qu’on peut y arriver. Chacune de ces personnalités utilisera ses relations pour accompagner le président Augustin Senghor ( ), candidat de tous les sénégalais “, a souligné le ministre sénégalais des Sports.



L’instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats le 11 janvier 2021.