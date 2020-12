Fulham a rendu un vibrant hommage à Papa Bouba Diop - adakar.com

Fulham a rendu un vibrant hommage à Papa Bouba Diop
Publié le mardi 1 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Football L`ancien international sénégalais Pape Bouba Diop est décédé

L’équipe de Fulham (élite anglaise) a rendu un vibrant hommage à son ancien joueur, le milieu de terrain sénégalais, Pape Bouba Diop, ce lundi lors d’un match de Premier League contre Leicester au King Power Stadium comptant pour la 10-ème journée.



Le natif de Rufisque, décédé dimanche en France des suites d’une longue maladie, a évolué à Fulham de 2004 à 2007.





Le coup d’envoi du match a été précédé d’une minute de silence en hommage à Pape Bouba Diop et à la Légende argentine, Diégo Maradona.



Le premier buteur de la partie, le milieu de Fulham, Ademola Lookman (30-ème minute), a rendu hommage à l’ancien international à sa manière.



Après avoir marqué son but, il s’est rapproché du banc des remplaçants pour brandir le maillot de l’équipe du Sénégal floqué du numéro 19, celui de Pape Bouba Diop, décédé dimanche en France à la suite d’une longue maladie.



Si les Cottagers ont été le premier club anglais de Pape Bouba Diop (1978-2020), formé au Jaraaf, passé par la Suisse, la France (RC Lens), il a également joué à Portsmouth (2007-2010), West Ham (2011-2012) et Birmingham à la fin de sa carrière de 2012 à 2013.



Pape Bouba Diop qui est passé aussi par la Grèce à l’AEK Athènes

(2010-2011), a remporté le championnat suisse en 2001 avec les Grasshopers, la FA Cup avec Portsmouth en 2008 et la Coupe de Grèce en 2011.



Selon des sources médiatiques, la dépouille du premier buteur sénégalais à la Coupe du monde 2002 arrivera à Dakar, ce mercredi. Il sera inhumé le même jour dans sa ville natale de Rufisque.



