News Société Article Société Le Sénégal compte 585 Oryx (Abdou Karim Sall) Publié le mardi 1 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

L’effectif total des oryx au Sénégal est estimé à 585 sujets localisés dans neuf sites différents, a révélé le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.



’’L’effectif total des oryx au Sénégal est estimé à date à 585 sujets localisés dans neuf différents sites", a-t-il déclaré après avoir été interpellé lundi par les députés sur le transfert d’oryx vers sa réserve privée.



S’expriment lors de la plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen du budget de son ministère pour 2021, Abdou Karim Sall a indiqué que "trois de ces sites, Gueumbeul, Katané et le Parc zoologique de Hann, "sont sous gestion publique", contre cinq "sous gestion privée", a-t-il signalé.



Il a rappelé que ces antilopes ont "été réintroduites au Sénégal à partir d’Israël, en 1999.’’



’’La réserve spéciale de faune de Gueumbeul a ainsi servi de site d’acclimatation de la faune sahélienne réintroduite. Dans ce cadre, le Sénégal a reçu huit gazelles oryx d’Israël en 1999, puis deux autres de la France’’, a-t-il poursuivi.



Selon lui, cette population de départ "s’est développée, et en 2013, huit oryx ont été transférés de la réserve de Gueumbeul à la réserve de la faune du Ferlo Nord, a Ranérou, dans l’enclos de Katané".



Abdou Karim Sall a aussi soutenu que de huit individus, la population des oryx de Katané est passée désormais à 500.



"Ces populations d’oryx forment neuf groupes dont l’objectif est de sécuriser les effectifs, avec des perspectives d’extension dans d’autres sites, aux plans local, national et international", a-t-il souligné.

