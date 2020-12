Sénégal: des fidèles du marabout politicien Modou Kara arrêtés pour «trafic d’êtres humains» - adakar.com

Sénégal: des fidèles du marabout politicien Modou Kara arrêtés pour «trafic d'êtres humains» Publié le mardi 1 decembre 2020 | RFI

Scandale au Sénégal après l’arrestation, entre le 26 et le 28 novembre, d’une quarantaine de personnes dans des « centres de redressement » du marabout Serigne Modou Kara Mbacké, chef religieux de la confrérie des Mourides, et également personnalité politique. Selon la gendarmerie, des jeunes étaient victimes de « séquestration, maltraitances, voire de torture » dans ces centres situés à Dakar et sa banlieue. Une enquête est en cours.



Ses disciples l’appellent « Général » et défilent habillés de blanc, comme le 11 novembre dernier, à Thiès. Formés dans plusieurs centres de « rééducation », ils « font du sport et étudient le Coran », selon les mots confiés lundi 30 novembre par un responsable de la communication de Serigne Modou Kara Mbacké.



Depuis 2006, ces centres ont pour objectifs de « remettre dans le droit chemin des jeunes "à problèmes", des délinquants ou des drogués emmenés par leurs propres parents », poursuit-il. Pour les proches du guide religieux, également à la tête du Parti de la vérité pour le développement, les arrestations survenues ces derniers jours s'inscrivent dans le cadre d’une « cabale politique ».