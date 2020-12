Au Sénégal, le Khalife général des mourides offre cent millions FCFA à des commerçants victimes d’un incendie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Sénégal, le Khalife général des mourides offre cent millions FCFA à des commerçants victimes d’un incendie Publié le mardi 1 decembre 2020 | africa.la-croix.com

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall chez le Khalife général des mourides

Touba, le 28 septembre 2020 - Le président de la République a été reçu, ce lundi 28 septembre 2020, à Touba, par le Khalife général des Mourides. Cette visite du chef de l`État s`inscrit en prélude au Magal de Touba. Tweet

Les commerçants sinistrés du marché Ocass de Touba, dans le centre-ouest du Sénégal, ont trouvé du réconfort auprès du Khalife général des mourides. Le guide spirituel qui les a exhortés à s’en remettre à Dieu, leur a offert un soutien financier de cent millions de Francs CFA (152 555,30 €).

Le Khalife général des mourides, très sensible à la détresse des commerçants sinistrés du marché Ocass de la ville sainte de Touba, a réagi pour les soulager. Le 26 novembre, Serigne Bassirou Mountakha Mbacké a offert un important appui financier à ces commerçants qui ont tout perdu dans l’incendie de leurs magasins le 17 novembre. Ce jour-là, treize centres commerciaux du marché Ocass de Touba, la capitale du Mouridisme dans l’est du Sénégal, ont été ravagés par un violent incendie.

À la tête d’une forte délégation, pour leur apporter un chèque de cent millions de Francs CFA (152 555,30 €), Serigne Bassirou Abdou Khadre, le porte-parole du guide religieux a demandé aux victimes « de garder espoir parce que la solidarité va permettre de surmonter le mal, voire l’amoindrir ». « Au-delà d’accepter la volonté divine, le Khalife a prié pour que vous surmontiez cette épreuve. Il a mis à votre disposition une enveloppe financière de 100 millions de francs en guise de compassion », a-t-il expliqué.

Sur le compte de la volonté divine

Le Khalife général des mourides demandé, en outre, aux commerçants sinistrés de placer ce sinistre sur le compte de la volonté divine, en s’en remettant à Dieu et en comprenant qu’un bon musulman doit pouvoir traverser et supporter des épreuves. « Cet incendie qui a emporté certains de vos biens doit être pris comme une épreuve parmi tant d’autres que vous avez l’obligation de supporter », enseigne le dignitaire religieux. Le guide religieux rappelle, dans son message, que « le fondateur du mouridisme a beaucoup prié et s’est énormément sacrifié pour obtenir l’approbation de son créateur de faire de Touba une ville bénite ».

Il exhorte les « fidèles à se conformer et à accepter, à chaque fois que de besoin, la sentence du bon Dieu et à se référer aux recommandations de Serigne Touba ».

Plus d’un milliard FCFA de pertes

Seyni Dieng, délégué du marché Ocass, a relevé que « les marchands ambulants, les propriétaires de cantines au niveau des centres commerciaux ont été, de loin, les plus touchés… » par cet incendie.

Les commerçants très affectés par les dégâts causés estimés à plus d’un milliard de Francs CFA, ont également reçu 50 millions de FCFA (76 227,65 €) de l’Étatqui serviront « dans un premier temps, à soulager les sinistrés pour qu’ils puissent honorer certains frais, comme la dépense quotidienne », a dit le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. « Il a aussi promis la rénovation de ce haut lieu de commerce car, si les marchés sont négligés, c’est l’économie qui va s’effondrer », ajoute Serigne Mboup, un fervent disciple mouride et président de l’Union nationale des Chambres de Commerce.

Les commerçants ont remercié le Khalife qui, « dès les premières heures du sinistre, a écrit un message de compassion à leur endroit ».





Charles Senghor (à Dakar)