Les députés ont adopté le budget alloué au ministère de la Santé et de l’Action sociale pour 2021, avec des crédits de paiement s’élevant à 216 milliards 580 millions 694 mille 455 francs CFA, contre 191 milliards 714 millions 747 mille 125 pour l’exercice budgétaire en cours, a constaté l’APS, dimanche, à Dakar.



Le secteur de la santé bénéficie d’une hausse de 13%, concernant les crédits de paiement.



Les autorisations d’engagement prévues pour le ministère de la Santé et de l’Action sociale s’élèvent à 807 milliards 309 millions 552 mille 132 francs CFA, contre 701 milliards 709 millions 588 mille 658 en 2020.



‘’Le budget a été préparé dans un contexte inédit, marqué par la pandémie de Covid-19 qui secoue le monde depuis le début de l’année 2020’’, a rappelé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, devant les députés.



En élaborant le projet de budget de ce ministère, les autorités ont ‘’pris en considération l’impact de la pandémie’’ de Covid-19, a-t-il précisé.



Les services de la Santé et de l’Action sociale ont tenu compte aussi de ‘’la nécessité de mieux nous préparer à faire face à tous les enjeux sanitaires et sociaux, actuels et futurs’’, selon M. Sarr.



‘’Même si le dispositif [de prévention] a été allégé, le virus circule toujours, la lutte se poursuit (…) Aucun pays n’est à l’abri d’une nouvelle vague de contaminations’’, a-t-il souligné.



