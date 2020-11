Trafic de chanvre indien: La subdivision de la douane de Tambacounda saisit 3 tonnes en un mois - adakar.com

Trafic de chanvre indien: La subdivision de la douane de Tambacounda saisit 3 tonnes en un mois
Publié le lundi 30 novembre 2020

Le Bureau des relations publiques et de la communication des douanes a, dans un communiqué, informé d’une importante saisine de chanvre indien ce weekend. Les soldats de l’économie ont, en effet, mis la main sur 1,458 t de cette drogue dans la partie est du Sénégal, plus particulièrement à Tambacounda. La saisie, apprend-on, a été effectuée vers 18 h au barrage fixe de ladite brigade à Dialocoro, sur un camion frigorifique malien en partance pour Dakar.



‘’Dans ledit camion, les délinquants ont aménagé une cachette dans laquelle ils ont installé une fausse paroi de fond pour dissimiler le produit conditionné en 35 balles. Le chauffeur a été appréhendé et mis à la disposition de la justice’’, renseigne le document.



Cette saisine n’est cependant pas la seule effectuée au courant de ce mois. En effet, les douaniers rappellent celle de Kidira (frontière malienne) portant sur 1 376 kg. Ce qui porte, d’après la subdivision de la région orientale, à une prise de trois tonnes de chanvre indien en l’espace d’un mois, compte non tenus des 1 076 kg de ‘’yamba’’ saisis auparavant à Koumpentoum.



‘’Ces saisies récurrentes sur le corridor et dans le centre du pays sont le résultat de la mise en œuvre de stratégies de surveillance innovantes initiées par l’Administration des douanes. Elles se traduisent par des opérations ’coup de poing’, des opérations ‘spéciale Covid-19’ et par une gestion coordonnée des frontières’’, fait savoir le Bureau des relations publiques et de la communication des douanes. Qui réaffirme, en outre, son engagement et sa détermination à combattre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes.