Pourquoi Facebook et Apple se détestent ? Publié le lundi 30 novembre 2020

© Autre presse par DR

Pourquoi Facebook et Apple se détestent ?

Les grandes rivalités entre entreprises - Coca-Cola et Pepsi, Boeing et Airbus, McDonald’s et Burger King - ont tendance à avoir une chose en commun : la concurrence!



La querelle entre Facebook et Apple n’est pas bien perçue par le commun des mortels. Ce sont toutes deux de grandes entreprises technologiques, et c’est là que s’arrêtent les similitudes.



La quasi-totalité des revenus de Facebook provient de la publicité, mais elle ne signifie qu’une petite fraction de ceux d’Apple, qui proviennent principalement des appareils et de son App Store.

