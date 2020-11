Décès de Papa Bouba Diop: Macky Sall rend "hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent" - adakar.com

Décès de Papa Bouba Diop: Macky Sall rend "hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent"
Publié le lundi 30 novembre 2020

Pape Bouba Diop, ancien footbaleur international sénégalais

Le président de la République, Macky Sall, a officiellement réagi à la nouvelle de la disparition de l’ancien international de football sénégalais, Papa Bouba Diop, décédé à l’âge de 42 ans.

Dans un tweet, Macky Sall salue la mémoire d’un grand footballeur. Le chef de l’État a rendu hommage à un footballeur respecté de tous. "Le décès de Pape Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal. Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent, nous rappelant fièrement l’épopée des Lions en 2002", a écrit Macky Sall.



Le président de la République, s’adressant à la famille de l’illustre disparu et au monde du football, présente des "condoléances émues".

Papa Bouba Diop est décédé, ce dimanche 29 novembre des suites d’une longue maladie. Il aura marqué le football sénégalais en étant le premier sénégalais à avoir marqué en Coupe du monde.



Lors de l’épopée de 2002, Papa Bouba Diop s’était notamment illustré en inscrivant trois buts et en étant le meilleur buteur sénégalais de la compétition.



