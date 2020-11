Décès de Pape Bouba Diop - adakar.com

Décès de Pape Bouba Diop Publié le lundi 30 novembre 2020

Pape Bouba Diop, ancien footbaleur international sénégalais

Le monde sportif en deuil. L’ancien footballeur international sénégalais, Pape Bouba Diop est décédé.



Âgé de 42 ans, il a été rappelé à Dieu, ce dimanche 29 octobre 2020 à 14 heures à Lyon (France), des suites d’une longue maladie.



Pape Bouba Diop a marqué à jamais l’histoire de la Coupe du Monde. Premier buteur de la Coupe du Monde 2002, il avait inscrit l’unique but du match d’ouverture qui opposait le 31 mai 2002, dans la poule A, le Sénégal à la France, alors championne du monde en titre.



Seneweb s’associe à cette douleur et présente ses condoléances au monde sportif sénégalais et à la famille éplorée.